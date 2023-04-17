Эксклюзив 17 апреля 2023, 10:54 Небольшое похолодание пообещали москвичам во второй половине недели Синоптик Шувалов: в Москве и Подмосковье похолодает до +10 градусов Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Снижение температуры воздуха ожидает московский регион на этой неделе. Ближе к выходным столбики термометров покажут не больше +10…+15 градусов. Об этом «360» заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В ближайшие дни ожидается +13…+18 градусов. Кратковременное похолодание произойдет во второй половине недели.

Реклама

«Температура будет в пределах +10…+15 градусов. Но это прелюдия к следующему повышению температуры. В начале следующей неделе, скорее всего, мы преодолеем рубеж в +20 градусов», — сказал он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что похолодания следует ожидать в пятницу, 21 апреля. Он уточнил, что +10…+15 градусов — это совершенно нормальная температура для Москвы и Подмосковья в апреле. При этом никаких заморозков не будет. Об этом написал ТАСС.