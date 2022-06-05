Не слишком жаркое лето спрогнозировали в Москве в воскресенье

Жителей Москвы 5 июня ждут кратковременные дожди утром и вечером, а дневная температура превысит отметку в 20 градусов. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что на воскресную погоду в Москве повлияет тыловая часть циклона.

«Будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь — утром локального характера, а чуть больше вечером», — описал Тишковец погоду на 5 июня в столицу.

По его словам, днем солнце выглянет из-за облаков. Теплую погоду немного освежат кратковременные дожди. По словам Тишковца, средний показатель температуры в Москве 5 июня будет колебаться в районе 20 градусов.

«Температура плюс 18 … плюс 20 градусов в Москве, по области — плюс 17 … плюс 22», — сказал он.

Тишковец сообщил, что 5 июня в столице ожидается северо-западный ветер, со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 747 миллиметров ртутного столба.