«Не сдерживайтесь»: экологи попросили россиян ходить в туалет в душе

«Знаете ли вы, что за каждый смыв унитаз сливает в канализацию от шести до 10 литров воды? А ведь можно сократить это количество, пописав в душе. Так что не сдерживайтесь», — заявили экологи.

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Кроме того, защитники природы предложили установить рядом с почтовыми ящиками коробки для сбора макулатуры. А еще экологи призывают убрать из жизни одноразовую посуду и бумажные пакеты. По их словам, их производство хуже влияет на окружающую среду, чем выпуск пластиковых пакетов.

Аккаунт ведет один из сотрудников администрации, рассказал и. о. начальника управления экологии Олег Попенко. На страницу подписаны 1487 человек, написало ИА Nation News.