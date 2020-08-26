Не опять, а снова: столицу залило дождями. Видео

В среду в Москве начались сильные дожди. Город снова затопило, на некоторых участках вода стоит по щиколотку. Пользователи соцсетей делятся впечатляющими кадрами.

Дожди и грозы в Москве начали с самого утра. Осадков уже выпало так много, что в некоторых торговых центрах затопило полы.

По данным Метеобюро Москвы и Московской области, за сегодняшние сутки выпадет столько же осадков, сколько выпало за весь август.

Столицу не первый раз заливает дождями за это лето. Сегодня ливневки опять не выдержали непогоду.

На этих кадрах видно, как пешеходы переходят дорогу по воде, которая почти достигла уровня тротуара.

На улице Большая Татарская машины с трудом проезжают по воде.

Ранее синоптики сообщили, что осень в России в этом году не будет холодной. Заместитель начальника ситуационного центра Анатолий Цыганков предположил, что начало сентября будет таким же теплым, как и конец августа.