Названы возможные сценарии предстоящей зимы | 360°

Экология 26 октября 2022, 05:42 Названы возможные сценарии предстоящей зимы Климатолог Карнаухов: зима в России может быть аномально теплой или рекордно холодной РИА "Новости"

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Предстоящая зима в России может стать как аномально теплой, так и рекордно холодной. О погодных трендах, которые ждут россиян в ближайшие месяцы, рассказал в беседе с радио Sputnik климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов.

В последние годы в Московском регионе зимы теплые, с постоянными оттепелями и слякотью, заметил Карнаухов. Он напомнил, что под Новый год очень часто происходит потепление, и россияне наблюдают плюсовую температуру, «во дворах расцветают первоцветы, и это уже не кажется чудом». Это, по словам специалиста, обусловлено изменением климата.

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Однако климатический тренд также может проявиться в рекордных морозах. Он объяснил, что ослабевает сложная система течений в Северной Атлантике, как океанических, так и воздушных. Частью этой системы является Гольфстрим.

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«Эта система течений создает в Европе благоприятный климат. Пока еще Гольфстрим функционирует, но, тем не менее, его ослабление становится заметным», — отметил Карнаухов.

Происходящие в Северной Атлантике процессы, по словам климатолога, могут приводить к резким отклонениям температуры воздуха от нормы.