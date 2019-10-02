Названы уже страдающие от изменения климата города России

Глобальное потепление ведет к таянию многолетней мерзлоты. Процесс уже начался и наиболее быстро протекает в некоторых российских городах. К 2100 году мерзлота уменьшится на три-четыре метра.

Ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин рассказал РИА «Новости», что по своей глубине протаивание мерзлоты происходит неравномерно.

«Она активно будет таять по краям. <…> Сейчас вблизи границы мерзлоты — Воркута, Салехард, Чита, Улан-Удэ, Петропавловск-Камчатский», — заметил специалист.

Ученый добавил, что существует граница распространения мерзлоты. К северу от нее мерзлота есть, а к югу — нет. Глубина сезонного протаивания при этом везде увеличивается.

Границы мерзлоты, по словам Екайкина, будут постепенно отодвигаться на север. К концу XXI века в ее зоне окажутся Игарка, Якутск и Магадан. Сейчас в ней также находятся Норильск, Салехард, Якутск, Оймякон и Тикси.

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В докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата, который был опубликован в конце сентября, предполагалось, что к 2100 году многолетняя мерзлота оттает в среднем на толщину до четырех метров.

В зоне криосферы, к которой относятся многолетняя мерзлота, ледники, снежный покров и морской лед, находятся свыше 50% российских территорий.