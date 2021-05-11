Названы цветы, которые нельзя сажать рядом друг с другом

Специалисты рассказали, какие цветы нельзя сажать рядом друг с другом. Роза, например, плохо уживается в соседстве с пионом, написал сайт «Утро.ру».

Еще роза «не любит» общество астр, ирисов, гейхеры и анютиных глазок. Кроме этого, лучше не помещать ее у калины, чубушника и черемухи. При этом цветок сам может навредить гвоздике и резеде. Нехорошо влияют друг на друга и луковичные. Тюльпаны, мышиный гиацинт и лилии следует сажать на большом удалении.

Анютины глазки погибнут, если рядом растет душистый горошек. Врагами являются и цветы, которые сеются самостоятельно. Речь идет об альпийской незабудке, высоком коровяке, гигантском синеголовнике. Они буквально «забивают» соседей.

Плохим является и соседство с ползущими корнями. Двулетнюю энотеру, мяту и ползучую живучку лучше держать подальше от других растений.