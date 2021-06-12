Названы сроки прихода летней погоды в ЦФО

Настоящая летняя погода придет в регионы Центрального федерального округа (ЦФО) в понедельник, 14 июня. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Настоящая летняя погода, когда температура будет превышать норму на 2—3 градуса, начинается с понедельника. Будет +24…+26 градусов тепла днем, ночные температуры будут +13…+15 градусов тепла», — приводит ТАСС слова Вильфанда.

Облачность, как отметил синоптик, будет уже переменной, а дожди будут идти лишь местами.

Погода в субботу, 12 июня, отметил Вильфанд, будет пасмурной, дождливой, местами с грозами. Но интенсивность осадков станет меньше, уточнило RT.

Грозы с ливнями и градом накроют в ближайшие дни регионы Центрального Черноземья и Северный Кавказ. При этом в Красноярском крае и Барнауле уровень воды в реках может подняться до опасных значений.