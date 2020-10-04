Названы сроки первых заморозков в Подмосковье

«Москве заморозки в первой половине октября не грозят, а вот в восточной половине области они вероятны уже в ближайшие два-три дня», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, аномально теплая погода установилась в регионе в начале октября под влиянием обширного антициклона. Именно из-за него днем светит солнце, а температура превышает обычные для этого времени года показатели. С другой стороны, без облаков воздух стремительно остывает по ночам.

Прошедшая ночь стала самой холодной в Подмосковье с начала осени. В Черустях зафиксировали всего +1 градус. В Москве было чуть теплее — около +5 градусов.

4 октября в московском регионе сохранится теплая и сухая погода. Днем переменная облачность, без осадков. Воздух прогреется до отметки +20 градусов. Ветер юго-восточный, до 10 метров в секунду.