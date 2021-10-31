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    31 октября 2021, 20:24

    Названы сроки окончания начавшейся на Земле магнитной бури

    Вызванная крупнейшей вспышкой на Солнце магнитная буря продлится до середины понедельника

    Анатолий Минкин

    Возмущение и буря начались в геомагнитном поле Земли после масштабной вспышки на Солнце, которая произошла в минувший четверг, 28 октября. По оценке Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук, уровень начавшейся магнитной бури невысокий.

    Названы сроки окончания начавшейся на Земле магнитной бури

    По прогнозам ученых, возмущение в геомагнитном поле нашей планеты сохранится до середины понедельника, 1 ноября.

    В сообщении астрономов говорится, что последняя вспышка на Солнце стала одной из самых крупных за последнее время наблюдения. Ее классифицировали как X1.0 — это достаточно высокий показатель. С 2018 года специалисты зарегистрировали только две вспышки класса X, включая последнюю.

    Долетев до Земли, выброшенная энергия может привести к перепадам напряжения в энергетических системах и к ложному срабатыванию сигнализаций. На космических аппаратах может скопиться поверхностный заряд, что сократит срок их использования.

    Кроме того, возможны сбои в работе спутниковой навигации. Россияне могут наблюдать полярные сияния на широте 55−60 градусов, то есть вплоть до территории московского региона. После окончания начавшейся магнитной бури новой не ожидается. Солнце уходит от центра Земли, поэтому в случае продолжения активности в этой области на нашу планету она не окажет никакого влияния.