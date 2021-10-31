Названы сроки окончания начавшейся на Земле магнитной бури

Возмущение и буря начались в геомагнитном поле Земли после масштабной вспышки на Солнце, которая произошла в минувший четверг, 28 октября. По оценке Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук, уровень начавшейся магнитной бури невысокий.

По прогнозам ученых, возмущение в геомагнитном поле нашей планеты сохранится до середины понедельника, 1 ноября.

В сообщении астрономов говорится, что последняя вспышка на Солнце стала одной из самых крупных за последнее время наблюдения. Ее классифицировали как X1.0 — это достаточно высокий показатель. С 2018 года специалисты зарегистрировали только две вспышки класса X, включая последнюю.

Долетев до Земли, выброшенная энергия может привести к перепадам напряжения в энергетических системах и к ложному срабатыванию сигнализаций. На космических аппаратах может скопиться поверхностный заряд, что сократит срок их использования.

Кроме того, возможны сбои в работе спутниковой навигации. Россияне могут наблюдать полярные сияния на широте 55−60 градусов, то есть вплоть до территории московского региона. После окончания начавшейся магнитной бури новой не ожидается. Солнце уходит от центра Земли, поэтому в случае продолжения активности в этой области на нашу планету она не окажет никакого влияния.