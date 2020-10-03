Названы сроки окончания бабьего лета в московском регионе

«Бабье лето, по нашим оценкам, до 10 числа сохранится. <…> Может быть, в понедельник облаков будет побольше, где-то, может быть, брызнет дождь, что маловероятно. Но тем не менее температура существенно выше нормы — она продолжится», — приводит агентство слова синоптика.

Ранее Синенков рассказал, что в субботу, 3 октября, москвичей ждет отличная погода, однако атмосферное давление будет на 10 миллиметров выше нормы. Из-за этого некоторые жители мегаполиса с заболеваниями сердечно-сосудистой системы могут почувствовать себя плохо.

Сегодня в столице переменная облачность без осадков. Столбик термометра поднимется до отметки в +19 градусов. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью до девяти метров в секунду.

Как пишет «Газета.ru», на следующей неделе в центре Европейской части России начнется похолодание: дневные температуры понизятся до +13…+16 градусов.