Названы способы сократить количество отходов в доме | 360°

Экология 06 октября 2022, 17:55 Поделиться Telegram

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Viber Названы способы сократить количество отходов в доме РИА «Новости»: чтобы уменьшить количество отходов, следует заняться сортировкой мусора

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РИА «Новости» подготовило советы, которые помогут снизить количество мусора. Например, следует отказаться от импульсивных покупок.

По данным сайта «Дни.ру», многие приобретают товары, которые далеко не всегда оказываются полезными. Причина этого заключается в красивой упаковке, которая привлекает внимание в магазине. В итоге ненужные покупки первыми выкидываются в мусорное ведро.

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Во-вторых, стоит заняться сортировкой мусора. Такая привычка поможет проанализировать потребление и сделать его более осознанным. Для это нужно выбрасывать смешанные и пищевые отходы отдельно от вторсырья.

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Кроме того, некоторые вещи можно использовать повторно. Например, пакет из магазина можно сохранить до следующего похода за продуктами. Еще лучше купить тканевый шоппер и каждый раз брать его с собой. Фрукты также можно упаковывать не в полиэтилен, а в многоразовые экомешочки.

Наконец, следует пореже заказывать доставку. Еда из кафе и ресторанов обычно приезжает с большим количеством упаковки, которая потом занимает значительную часть мусорного ведра.

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