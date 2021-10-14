Названы самые грязные водоемы Петербурга и Ленобласти
Специалисты провели экспертизу водоемов в Петербурге и Ленобласти
Названы самые грязные водоемы в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
По данным ИА «Невские новости», специалисты провели экспертизу 22 водоемов в регионе и взяла пробы воды.
В реке Луга стала оказалось больше всего нитратного и аммонийного азота, меди и цинка. В реках Каменке и Свири обнаружили много легкоокисляемых органических веществ.
В Ижоре оказался недостаток кислорода, лишняя органика зафиксирована в реке Сясь. В Селезневке превышено количество фосфатов и фосфора, а в Охте — взвешенные вещества.