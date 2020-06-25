Названы самые длинные и протяженные молнии в мире

В официальном документе организации отмечается, что рекорды были установлены с помощью технологии спутниковых изображений. Отмеченные молнии более чем в два раза превзошли по своим параметрам прежние рекорды.

Специалисты ВМО уверены, что размеры и продолжительность двух молний далеко не являются пределом, так как методы измерения становятся более точными. Через некоторое время, возможно, удастся установить предел молний, что будет полезно для безопасности человека.

В организации привели данные, напоминающие об опасности этого природного явления. В частности, в 1975 году в Зимбабве из-за попадания молнии в хижину погиб 21 человек, а из-за поражения разрядом нефтяной цистерны в 1994 году в Египте погибли 469 человек.