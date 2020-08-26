Названы российские регионы с самым загрязненным воздухом

Предприятия и транспорт в России выбросили в атмосферу 22,7 миллиона тонн загрязняющих веществ в 2019 году. Однако в разных местах ситуация складывается по-своему. Международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza составила список тех регионов, где воздух наиболее загрязнен.

С оценкой компании ознакомился РБК. Хуже всего ситуация обстоит в Красноярском крае. Там больше всего работает металлургическая отрасль. Не лучше дела идут в Кемеровской области (специализируется на добыче угля) и Ханты-Мансийском автономном округе (там добывают газ и нефть).

В числе лидеров оказались Свердловская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Иркутская область, Башкортостан, Челябинская область, Оренбургская область и Краснодарский край.

Москвы и Подмосковья в антирейтинге не оказалось.

Эксперты рассказали, что на одного россиянина в прошлом году пришлось в среднем порядка 155 килограммов вредных выбросов. Цифра колеблется от 23 килограммов до 1,6 тонны в зависимости от региона.

Примерно три четверти всех выбросов идет от предприятий, одну четверть производят машины. Из промышленности больше всего воздух загрязняет металлургия.

Ранее ученые замерили показатели воздуха в разных городах мира. Оказалось, что воздух больше всего загрязнен в утренние часы.