Названы российские регионы с самым загрязненным воздухом
С оценкой компании ознакомился РБК. Хуже всего ситуация обстоит в Красноярском крае. Там больше всего работает металлургическая отрасль. Не лучше дела идут в Кемеровской области (специализируется на добыче угля) и Ханты-Мансийском автономном округе (там добывают газ и нефть).
В числе лидеров оказались Свердловская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Иркутская область, Башкортостан, Челябинская область, Оренбургская область и Краснодарский край.
Москвы и Подмосковья в антирейтинге не оказалось.
Эксперты рассказали, что на одного россиянина в прошлом году пришлось в среднем порядка 155 килограммов вредных выбросов. Цифра колеблется от 23 килограммов до 1,6 тонны в зависимости от региона.
Примерно три четверти всех выбросов идет от предприятий, одну четверть производят машины. Из промышленности больше всего воздух загрязняет металлургия.
Ранее ученые замерили показатели воздуха в разных городах мира. Оказалось, что воздух больше всего загрязнен в утренние часы.