Названы российские города с самым грязным воздухом

Большинство городов с самым загрязненным воздухом находятся в Сибири. Первое место в этом списке занял Абакан.

По данным проекта государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году», который опубликован на официальном портале Минприроды, в первую тройку рейтинга также вошли Ангарск и Барнаул.

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В десятку российских городов с самым грязным воздухом также попали Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл и Лесосибирск.

Трудно дышать жителям Минусинска, Новокузнецка, Норильска, Петровска-Забайкальского, Свирска, Селенгинска и Улан-Удэ.

По данным Минприроды, концентрация загрязняющих веществ превышена в таких городах, как Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов.

В список населенных пунктов с самыми загрязненными почвами попали города Приморского края, Новгородской области и Санкт-Петербург. Среднероссийский уровень загрязнения почвы в этих регионах превышен более чем в три раза.