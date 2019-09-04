  • Названы российские города с самым грязным воздухом

    04 сентября 2019, 08:47

    Андрей Иванов

    Большинство городов с самым загрязненным воздухом находятся в Сибири. Первое место в этом списке занял Абакан.
    Названы российские города с самым грязным воздухом

    По данным проекта государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году», который опубликован на официальном портале Минприроды, в первую тройку рейтинга также вошли Ангарск и Барнаул.

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    В десятку российских городов с самым грязным воздухом также попали Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл и Лесосибирск.

    Трудно дышать жителям Минусинска, Новокузнецка, Норильска, Петровска-Забайкальского, Свирска, Селенгинска и Улан-Удэ.

    По данным Минприроды, концентрация загрязняющих веществ превышена в таких городах, как Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов.

    В список населенных пунктов с самыми загрязненными почвами попали города Приморского края, Новгородской области и Санкт-Петербург. Среднероссийский уровень загрязнения почвы в этих регионах превышен более чем в три раза.