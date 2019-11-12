Названы риски для России от таяния ледников в Арктике

Сокращение площади арктических льдов принесет России не только положительные моменты, но и весьма значительные риски. Таким мнением с «360» поделились опрошенные эксперты. Так они прокомментировали материал в газете Haaretz, где автор объяснил, что растаявший ледник обеспечит доступ к газу и нефти в арктическом шельфе и откроет северный морской путь.

Ведущий научный сотрудник Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН Владимир Семенов заявил, что сокращение льдов в пределах нашей экономической зоны действительно даст доступ к шельфу и откроет северный морской путь. Но на этом положительные стороны для России могут закончиться.

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«Если лед вообще исчезнет, как предсказывают, это произойдет через 20−30 лет, то тогда за пределами нашей экономической зоны этим путем смогут распоряжаться все страны, не спрашивая Россию. В этом есть определенные проблемы», — заявил Семенов и пояснил, что выгода от изменения климата в Арктике действительно есть, но она не столь грандиозна.

Директор Финансового университета при правительстве Российской Федерации Константин Симонов в беседе с «360» предложил не строить долговременных планов по развитию нефтегазовой отрасли, руководствуясь сценарием изменения климата.

В частности он отметил, что если все же таяние ледников в Арктике произойдет, то добыча полезных ископаемых на шельфе упростится. Но те территории в этом регионе, где сейчас ведется добыча уйдут под воду.

«Что будет с полуостровом Ямал, к примеру? Сейчас Бованенково (крупнейшее нефтегазоконденсатное месторождение. Расположено на Ямале) — это суша, а станет шельфом. Это тоже серьезно затруднит извлечение углеводородов», - объяснил Симонов.

Он особо отметил, что в любом случае изменение климата — это не такая быстрая история, как многие ее пытаются представить. Ученые всего мира до сих пор не пришли к единому мнению, в какую сторону меняется климат.

«Научный консенсус по теме глобального потепления — это иллюзия. Есть совершенно разные точки зрения на климатические циклы», — заявил он.

Константин Симонов пояснил, что большая часть суждений о климате проходит на эмоциях. В качестве примера он привел ноябрьскую погоду в Москве, где воздух прогревается до рекордных значений.

«Эта идея, что давайте наслаждаться потеплением в России, как классно, что +10 в ноябре, а еще сейчас на арктическом шельфе будем добывать нефть и газ — это такая наивная точка зрения», — заявил эксперт.

Он предложил развивать нефтегазовую промышленность страны исходя из сегодняшних климатических реалий. А к глобальному потеплению относиться настороженно, потому что пока этот процесс остается только теорией, по которой ученые продолжают спорить.