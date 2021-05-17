Названы регионы России, где ожидается жара выше +30

Сразу в несколько российских регионов на этой неделе придет жара. Столбики термометров превысят отметку в +30 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд

В беседе с РИА «Новости» Вильфанд отметил, что самая высокая температура ожидается Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. В этих местах воздух на улице может прогреться до +37 градусов.

Всего на градус ниже — до +36 — ожидается на неделе в Астраханской области.

В Саратовской, Самарской, Челябинской, Свердловской и Кировской областях температура воздуха, по прогнозам, достигнет отметки в +35 градусов.

В Москве на этой неделе тоже предрекают аномальную для мая жару. На столицу надвигается зной, которого не было 124 года. В этом ключе многие заговорили о глобальном потеплении, и оно действительно есть. Но подобные температурные прецеденты были и ранее, рассказал «360» научный руководитель института глобального климата и экологии Сергей Семенов.