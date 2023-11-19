Экология 19 ноября 2023, 08:41 Названы регионы России, в которых на днях резко похолодает Вильфанд: в Красноярском крае, Новосибирской, Омской областях резко похолодает Bulkin Sergey/news.ru

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В ближайшие дни резкое похолодание придет в Красноярский край, Омскую, Томскую и Новосибирскую области, Якутию и Хакасию. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в ряде регионов температура воздуха отклонится от нормы на семь и более градусов, прогнозируются «волны холода». С 19 по 22 ноября в Ненецком автономном округе будет до –25, в Мурманской области — до –22, в Карелии — до –16 градусов, а в Коми и вовсе до –29 градусов, что примерно на 10 ниже нормы.

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«В Томской области в понедельник температура опустится до –10 градусов, ночью будет до –27–30 градусов», — продолжил Вильфанд.

В Хакасии и Якутии столбик термометра к середине недели опустится до –30 и –40 градусов соответственно.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра сообщил, что в Москве и Московской области с воскресенья, 19 ноября, будет до –7 градусов днем и до –12 ночью. По его словам, погода будет «уже январской».