Названы регионы России с самым грязным воздухом

Красноярский край оказался регионом с самым грязным воздухом в России. Причиной плохой экологии стали выбросы предприятий в Норильске, пояснила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Общий объем выбросов в атмосферу там — 1,8 миллиона тонн в год (11% выбросов по России), или 30 тысяч вагонов. Это только учтенные инвентаризованные объекты. Но, по нашему мнению, инвентаризация и методы расчета не совсем корректны», — сказала Радионова в интервью РБК.

На втором месте среди регионов с самым грязным городом оказался Череповец в Волгоградской области. В этом городе объем выбросов составляет 280 тысяч тонн — 1,7% от всех выбросов по стране. Третью строчку занял Новокузнецк в Кемеровской области. Там в атмосферу ежегодно попадает 278 тысяч тонн вредных веществ, что составляет 1,6% от всех выбросов по России.

В декабре список самых загрязненных городов составило Минприроды. Тогда лидером антирейтинга стали разу три города в Бурятии — Гусиноозерск, Селенгинск и Улан-Удэ. Всего в перечне оказались 35 российских городов.