Названы регионы России с плохой питьевой водой

В трех регионах России в 2020 году санитарное состояние источников питьевой воды оценили как неблагоприятное. Об этом говорится в докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 2020 году», опубликованном на сайте Роспотребнадзора.

Регион-антирекордсмен — Дагестан, здесь до 96,65% источников не отвечают санитарным требованиям. На втором месте Карелия, где этот показатель составляет 83,01%. В Чечне 82,9% источников питьевой воды не соответствуют нормам.

Такое низкое качество питьевой воды связано с отсутствием зон санитарной охраны, которые должны защищать источники от загрязнения.

В докладе также отмечено, что за последнее десятилетие улучшилось качество морских вод. Тем не менее, больше всего загрязнены паразитами оказались морские воды в Дагестане и Калининградской области.