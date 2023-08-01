Экология 01 августа 2023, 09:37 Названы регионы России, которые ждут дожди в августе Гидрометцентр: Ленинградскую, Иркутскую области и еще ряд регионов ждет дождливый август РИА «Новости»

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Много дождей прогнозируется в августе на территории Ленинградской, Иркутской, Новгородской, Мурманской областей, а также в Карелии и Бурятии. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в комментарии ТАСС.

«Избыток осадков в августе прогнозируется в Карелии, Мурманской, Ленинградской, Новгородской, Иркутской областях, Приморском крае, Бурятии», — рассказал он.

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Такая погода будет частично на Камчатке, Сахалине и в Забайкалье. Обратная ситуация сложится в Астраханской, Саратовской, Волгоградской, Самарской, Челябинской, Оренбургской, Курганской областях. Дефицит дождей ожидается и в Таймырском, Ямало-Ненецком автономных округах, Башкирии, Якутии и на севере Красноярского края.

Что касается Московского региона, то в последний месяц лета жара там будет сменяться ливнями. Об этом предупредил заведующий лабораторией климатологии в Институте географии РАН Владимир Семенов. Синоптики заявили, что 1 августа москвичей ждет до +28 градусов.