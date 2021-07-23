Названы регионы России, где засуха снизит урожай

Дефицит дождей в Татарстане и на Урале привел к засухе, которая снизит урожай, однако сбор по стране все равно прогнозируется хороший. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В Татарстане было засушливо: май–июнь — меньше 60% осадков, за две декады июля — около 40%, и так и есть. В Ульяновской области за два месяца — май и июнь — выпало 80% осадков, за две декады июля — 37%, там продолжается засушливая погода. Хотя в регионах, которые являются сельскохозяйственными, там проблемы. <…> В этом году в Татарстане будут пониженные показатели урожайности и валового сбора», — приводит РИА «Новости» слова ученого.

Вильфанд отметил, что проблемы с засухой есть в Башкирии, где за два месяца выпало меньше половины от обычного уровня осадков. Особенно сложная ситуация сложилась в Свердловской, Челябинской и Курганской областях. По словам метеоролога, засуха снизит урожай в этих регионах, но не повлияет на валовой сбор в целом. Он подчеркнул, что прогноз на 124-126 миллионов тонн подтверждается.

Согласно данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), которая является учреждением ООН, жертвами засухи за последние полвека стали около 650 тысяч жителей Земли.