Названы регионы России, где в XXI веке сильнее прочувствуется глобальное потепление

Для моделирования изменений климата на планете используются разные сценарии. Наиболее оптимистические из них включают надежды на то, что человек резко сократит выбросы в атмосферу парниковых газов. При таком развитии событий глобальное потепление не превысит 1,2-1,8 градуса. А «агрессивные» сценарии сработают, если люди продолжат наращивать выбросы. Тогда может потеплеть до 4,8 градуса относительно доиндустриальной эпохи.

Российские ученые взяли за основу расчетов «умеренный» сценарий — R 4,5. Он подразумевает, что температура на планете не поднимется выше чем на 2,6 градуса.

Согласно нему, самые заметные изменения средней летней температуры прогнозируются в Северо-Западном и Уральском округах. В середине века на арктическом побережье потеплеет на три градуса, а в конце столетия — на 3,5-4,5 градуса.

Зимой в ближайшем будущем ожидается максимальное потепление в тех же регионах, что и летом. Однако оно окажется большим в это время года, говорится в докладе.

Ученые полагают, что при любом развитии событий осадков на территории России будет выпадать больше. При «агрессивном» сценарии в Сибири возможен рост показателя в 1,5 раза относительно конца XX века. Летом рост средних осадков ожидается на большей части территории страны, за исключением южных регионов. По этому сценарию там возможно сокращение осадков до 25% к концу XXI века по сравнению с последними годами XX столетия.