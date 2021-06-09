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    09 июня 2021, 13:37

    Названы регионы России, где будет холоднее нормы до конца недели

    Александра Прохорова, Наза Салех Захи

    Несмотря на начавшееся лето, в некоторых российских регионах температура воздуха в ночное время понизится до минусовых значений. Об этом «360» сообщила ведущий специалист центра погоды ФОБОС Елена Волосюк.

    Названы регионы России, где будет холоднее нормы до конца недели

    «Холоднее обычного до конца текущей недели ожидается в Центральной и Южной Сибири, Приобье, Прииртышье, на берегах Енисея, в центральных районах Красноярского края, в Новосибирской, Омской, Томской областях. Там ожидаются заморозки, местами до -2 градусов. Дневные температуры прогнозируются ниже обычного», — рассказала Волосюк.

    По ее словам, в этих районах дневная температура воздуха к середине недели составит +15…+20 градусов. К началу выходных будет чуть теплее — до +22 градусов. Прохладнее обычного на юге нашей России.

    «Температурный режим будет постепенно возвращаться в рамки климата. Правда, погода ожидается неустойчивая, с повышенной вероятностью дождей и гроз. Из-за этого будет ограничен приток солнечного тепла», — отметила синоптика.

    В Крыму ожидается от +20 до +25 градусов. Местами может быть прохладнее — от +18 до +20 градусов. На Кубани, Ставрополье на уровне до +25...+26 градусов.

    Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что заморозки ожидают также Карелию и Коми.