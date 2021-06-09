Названы регионы России, где будет холоднее нормы до конца недели

Несмотря на начавшееся лето, в некоторых российских регионах температура воздуха в ночное время понизится до минусовых значений. Об этом «360» сообщила ведущий специалист центра погоды ФОБОС Елена Волосюк.

«Холоднее обычного до конца текущей недели ожидается в Центральной и Южной Сибири, Приобье, Прииртышье, на берегах Енисея, в центральных районах Красноярского края, в Новосибирской, Омской, Томской областях. Там ожидаются заморозки, местами до -2 градусов. Дневные температуры прогнозируются ниже обычного», — рассказала Волосюк.

По ее словам, в этих районах дневная температура воздуха к середине недели составит +15…+20 градусов. К началу выходных будет чуть теплее — до +22 градусов. Прохладнее обычного на юге нашей России.

«Температурный режим будет постепенно возвращаться в рамки климата. Правда, погода ожидается неустойчивая, с повышенной вероятностью дождей и гроз. Из-за этого будет ограничен приток солнечного тепла», — отметила синоптика.

В Крыму ожидается от +20 до +25 градусов. Местами может быть прохладнее — от +18 до +20 градусов. На Кубани, Ставрополье на уровне до +25...+26 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что заморозки ожидают также Карелию и Коми.