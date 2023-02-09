Экология 09 февраля 2023, 16:40 Названы регионы-лидеры по решению проблем с вывозом отходов

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В топ-3 вошли Санкт-Петербург, Московская и Самарская области.

Санкт-Петербург, Московская и Самарская области вошли в тройку регионов-лидеров по числу решенных сообщений в «РЭО Радар». Российский экологический оператор провел анализ, который выявил, что в большинстве темами сообщений становились нарушение сбора мусора и стихийные свалки.

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«Мы проанализировали количество сообщений в „РЭО Радар“ по решенным сообщениям в каждом из субъектов РФ, подключенных к сервису. В тройку лидеров вошли Санкт-Петербург (всего сообщений — 3367, решенных — 2811, или 83%), Московская (всего — 581, решенных- 444, или 76%) и Самарская область (всего — 523, решенных — 435, или 83%). В основном жители жалуются на нарушение сбора мусора и стихийные свалки. А в Подмосковье большое количество жалоб связано с неприятным запахом. Всего по этим трем субъектам было принято 3367, 581 и 523 сообщения соответственно. Количество жалоб не говорит о том, что в одном регионе ситуация хуже, чем в другом. Это показатель вовлеченности граждан в систему обращения с твердыми коммунальными отходами, и активная обратная связь помогает ее совершенствовать. „РЭО Радар“ позволяет оперативно реагировать на коллапсы, как в начале 2022-го года в Петербурге, выявлять недобросовестных участников отрасли. Для формирования экономики замкнутого цикла важно участие каждого», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В топ-10 регионов вошли Москва (всего сообщений — 335, решено 250, или 75%), Краснодарский край (всего сообщений — 292, решено 234, или 80%), Ленинградская область (всего сообщений — 256, решено 186, или 73%), Волгоградская область (всего сообщений — 233, решено 219, или 94%), Ростовская область (всего сообщений — 199, решено 121, или 61%), Красноярский край (всего сообщений — 189, решено 136, или 72%), Воронежская область (всего сообщений — 189, решено 143, или 76%). Оставшиеся проценты находятся на уточнении у заявителей.

Если нарушение касается работы регионального оператора, то РЭО связывается с ним, если муниципалитета, то направляет сообщение в муниципальные органы. Всего в России определены 284 зоны деятельности региональных операторов в 85 субъектах РФ. Всего в стране действует 182 региональных оператора.

Правительство включило в перечень инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года новый федеральный проект «Экономика замкнутого цикла». Руководителем проекта определена ППК РЭО. Проект «Экономика замкнутого цикла» призван решить фундаментальные задачи в сфере обращения с отходами. При такой экономической модели максимальное количество отходов должно превращаться во вторсырье, полезные компоненты, которые возможно извлечь из отходов производства и потребления, должны возвращаться в хозяйственный оборот. Это позволит сократить отходопроизводство и рост полигонов и свалок в стране.

В рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» до 2024 года будет построено восемь экотехнопарков в Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, а также Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Челябинской областях. На базе экотехнопарков будут размещены предприятия по утилизации отходов, обеспечивающие ежегодное вовлечение в хозяйственный оборот до 1,1 миллиона тонн вторичных ресурсов.

«РЭО Радар» — сервис, созданный Российским экологическим оператором, позволяет собирать жалобы и сообщения по таким категориям, как стихийная свалка, нарушение сбора мусора, сброс отходов I класса опасности, сброс опасных отходов, противозаконная утилизация, нарушение деятельности полигонов ТБО, неприятный запах, отсутствие контейнеров для раздельного сбора мусора и другое.

С помощью информационного портала можно сообщить о проблемах с вывозом отходов. Для этого нужно загрузить фотографию и указать адрес или просто позвонить по телефону 8 (800) 551-31-20. Обращения передают региональным операторам или муниципальным властям. С начала работы «РЭО Радар» сервис позволил решить несколько десятков тысяч проблем, связанных с отходами.