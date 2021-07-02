Названы регионы-лидеры по реализации расчистки морских портов от затонувших кораблей

Регионами-лидерами по реализации расчистки морских портов от «кладбища кораблей» признаны Магаданская область, Камчатский край и Сахалинская область. Об этом сообщила вице-премьер Правительства России Виктория Абрамченко.

Как сообщила Виктория Абрамченко, в России запущена «генеральная уборка» водных объектов морских акваторий и ликвидация накопленного экологического вреда на суше.

«Проблема копилась десятилетиями. Почему-то было принято считать затопление корабля — нормальным видом утилизации, но это недопустимо. Сейчас в штабном режиме регионы вместе с профильными ведомствами и бизнесом работают над ликвидацией этой проблемы. Лидеры в реализации плана генуборки — Магаданская область, Камчатский край и Сахалинская область. В акваториях этих территорий уже есть видимые результаты», — сказала Виктория Абрамченко. — Это важная работа и для экологии территорий, и для целей экономического развития, повышения их туристского и рекреационного потенциала, обеспечения надлежащего судоходства и рыболовства».

Так, например, проведена полная инвентаризация кораблей в бухте Нагаева Магаданской области, начата утилизация четырех кораблей, она будет завершена в сентябре 2021 года. В Авачинской бухте Камчатского края инвентаризированы 84 судна, начаты работы по демонтажу и ликвидации бесхозяйных судов.

Вице-премьер напомнила, что работа по расчистке так называемого кладбища кораблей началась после поездки Председателя Правительства Михаила Мишустина в регионы Дальневосточного федерального округа.