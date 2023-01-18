Экология 18 января 2023, 16:44 Названы регионы быстрее всего строящие мусорные заводы

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РЭО назвал топ-10 регионов, которые активнее всего развиваются в сфере государственно-частного партнерства

В десятку наиболее активных в государственно-частном партнерстве в сфере обращения с отходами регионов вошли Тюменская, Сахалинская, Псковская, Архангельская, Магаданская области, республики Чувашия, Мордовия, Дагестан и Алтай, а также Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Это значит, что они активнее других заключают концессионные соглашения для строительства новых объектов инфраструктуры отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами. Эти концессии уже сейчас покрывают потребность перечисленных регионов в объектах, необходимых для достижения установленных национальным проектом «Экология» показателей: 100%-й сортировки и сокращения захоронений ТКО вдвое. Чем быстрее в регионах будут построены объекты, тем быстрее они выполнят национальные показали — а значит, все ТКО, образующиеся в регионе, которые можно переработать, будут переработаны .Список составил Российский экологический оператор.

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«Концессионные соглашения — это основной инструмент инвестиций в отрасль обращения с ТКО. Концессии круто изменили рельеф последовательного финансирования крупных инфраструктурных объектов. По нашим подсчетам, сейчас на объекты инфраструктуры требуется около 550 млрд инвестиций. Понятно, что необходимо привлечение частных финансов. И РЭО готов поддержать регионы финансово, если проекты будут реализованы на основе концессионных соглашений, путем предоставления льготных долгосрочных займов концессионерам. Мы уже прорабатываем концессии на 2023 и 2024 годы. Это почти 200 млрд рублей инвестиций, которые получит отрасль. Объем поддержки составляет до 95% от общего объема инвестиций. Для реализующего проект инвестора возможность получить такое финансирование является самым привлекательным и эффективным вариантом на рынке», — сказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Так, самая крупная в стране концессия будет реализована в Дагестане. Благодаря ей в регионе появятся три объекта обращения с отходами мощностью 950 тысяч тонн в год с объемом инвестиций более 14 млрд рублей.

Очень крупную концессию Сахалинская область подписала с компанией АО «Ситиматик». РЭО выступит одним из инвесторов трёх объектов по обращению с ТКО. Он вложит в их создание около 6,5 млрд рублей. Общий объём инвестиции оценивается в 8 млрд рублей.

Архангельская область является одним из лидеров по реализации федеральных экологических инициатив. До конца 2024 года в области появится три мусоросортировочных комплекса с объектами утилизации ТКО. Их мощность составит около 400 тысяч тонн в год. Инвестиции оцениваются более чем в 7 млрд рублей.

Тюменская область является одним из лидеров по концессионным соглашениям в стране. С 2018 по 2019 год там было построено три комплексных объекта на сумму более 3,5 млрд рублей мощностью 415 тысяч тонн.

В Чувашии до 2024 года на основе концессионных соглашений планируется построить три мусоросортировочных комплекса мощностью 90 тысяч тонн в год. Сумма капитальных затрат оценивается в 1,3 млрд рублей. Кроме того, ранее в регионе было заключено концессионное соглашение на создание основных объектов по обращению с ТКО для нужд Чувашии, которые успешно работают несколько лет.

Осенью 2022 года Республика Мордовия заключила три концессионных соглашения по созданию комплексных объектов по обращению с ТКО мощностью 240 тысяч тонн в год. Их строительство позволит обеспечить достижение регионом целевых показателей Национального проекта «Экология» уже к началу 2025 года.

Кроме того, РЭО вложит не менее 4,5 млрд рублей в два комплексных объекта по обработке отходов в Ханты-Мансийском автономном округе. В Псковской области уже заключена концессия, в рамках которой будет, в том числе, создан комплекс переработки отходов, включающий сортировку и компостирование мощностью 250 тысяч тонн в год.

Также активную работу по заключению и реализации действующих концессионных соглашений активно ведут Иркутская, Калининградская, Кемеровская, Курганская, Липецкая, Мурманская, Нижегородская, Новосибирская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Челябинская области, Забайкальский край, Республики Башкортостан, Карелия, Марий Эл и Приморский край.

Напомним, чтобы получить финансирование РЭО в рамках концессионных соглашений, проекты должны отвечать ряду требований. Все объекты обращения с ТКО должны находиться в территориальной и федеральной схемах обращения с отходами, а также в паспорте регионального проекта и региональной программе. На объекты концессионных соглашений должна быть разработана проектно-сметная документация и получены заключения государственных экспертиз.