Названы редкие животные на территории Москвы

Известно, что в заказнике «Долина реки Сетунь» есть краснокнижные горностаи и ласки, черные хори, ондатры и другие редкие представители фауны. Также там обитают камышницы и водяные курочки.

В пойме реки Алешинки строят плотину бобры редкого вида, занесенного в Красную книгу.

Ранее в одном из пабликов Приморья в Сети разместили видеоролик с плывущим гималайским медведем. Животное чувствовало себя в воде достаточно уверенно, хотя находилось далеко от берега. По словам очевидцев, эти кадры были засняты в поселке Ольга.

Также стало известно, что вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева озвучила инициативу Общероссийского народного фронта ужесточить наказание за жестокое обращение с животными. Общественники предлагают привлекать к ответственности за истязание кошек и собак с 14 лет, а также повысить штрафы за отсутствие намордника при выгуле пса.