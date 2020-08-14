facebook_pixel
    14 августа 2020, 17:40

    Названы редкие животные на территории Москвы

    Дарья Морозова

    Специалисты перечислили редких животных, которые обитают на территории Москвы. Об этом сообщила газета «Вечерняя Москва» со ссылкой на Департамент природопользования и охраны окружающей среды.
    Названы редкие животные на территории Москвы

    Известно, что в заказнике «Долина реки Сетунь» есть краснокнижные горностаи и ласки, черные хори, ондатры и другие редкие представители фауны. Также там обитают камышницы и водяные курочки.

    В пойме реки Алешинки строят плотину бобры редкого вида, занесенного в Красную книгу.

    Ранее в одном из пабликов Приморья в Сети разместили видеоролик с плывущим гималайским медведем. Животное чувствовало себя в воде достаточно уверенно, хотя находилось далеко от берега. По словам очевидцев, эти кадры были засняты в поселке Ольга.

    Также стало известно, что вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева озвучила инициативу Общероссийского народного фронта ужесточить наказание за жестокое обращение с животными. Общественники предлагают привлекать к ответственности за истязание кошек и собак с 14 лет, а также повысить штрафы за отсутствие намордника при выгуле пса.

    Новости SMI.FM