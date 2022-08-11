Названы признаки отбойного течения во время отливов

Отбойные течения часто становятся причиной утопления людей. ИА «ФедералПресс» рассказало, как их отличить и как выплыть, если вы попали в такое течение.

Они возникают лишь возле берега в период отливов. Узкие полоски воды с огромной скоростью уходят по направлению в открытое море на 100-200 метров. Визуально это выглядит как пена, которая утекает перпендикулярно берегу и не возвращается назад. На песчаном дне обычно остаются следы течения.

Если вы попали в него, нельзя плыть обратно к берегу. Следует плыть параллельно. Вскоре вы почувствуете, что течение ослабло, и сможете вернуться на сушу.

Если же течение оказалось широким, не следует паниковать. Нужно оставаться на поверхности воды и ждать, пока оно ослабнет.