Названы причины повышенной сейсмической активности в Ленобласти

Ведущий инженер геофизической службы РАН Владимир Карпинский объяснил причину повышенной сейсмической активности Ленинградской области. Об этом сообщил телеканал «ЛенТВ24».

По данным ИА «Невские новости», специалист считает, что это может быть вызвано техногенными причинами. Поэтому, например, подобные явления отсутствуют в выходные и по ночам. Также Карпинский уверен, что источник располагается возле поселка Заходское Выборгского района.