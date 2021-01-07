Названы причины и места возникновения смерчей в России

По словам ученого, смерчи в России чаще всего бывают в умеренных широтах и на юге европейской территории.

«Хорошо известны периоды зарождения смерчей на востоке Черного моря в августе-сентябре. Именно в это время температура поверхности моря самая высокая — около 26 градусов. Это критическое значение для возникновения смерчей», — пояснил Вильфанд.

Синоптик добавил, что при таких условиях смерчи образуются в течение нескольких минут. В большинстве случаев они стихают в море, редко выходят на побережье. Вильфанд отметил, что смерч существует всего несколько секунд. Были случаи, когда это природное явление бушевало около десяти минут.

В холодное время года смерчи не возникают практически никогда.