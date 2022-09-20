Названы победители Всероссийского конкурса рисунка почтовой марки на тему экологии | 360°

Экология 20 сентября 2022, 17:15 Поделиться Telegram

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Viber Названы победители Всероссийского конкурса рисунка почтовой марки на тему экологии

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Более 300 заявок получили организаторы Всероссийского конкурса рисунка для почтовой марки и маркированного конверта «Экология». Рисунки победителей нанесут на марки, которые выпустят в оборот. Конкурс организовали Российский экологический оператор и Акционерное общество «Марка» при поддержке Московского отделения Союза Художников России (МОСХ России). Он проводился с 27 июня по 1 сентября 2022 года.

«РЭО запустил конкурс „Экология“ в рамках своей просветительской деятельности. Работы принимались в двух номинациях — почтовая марка и изображение для почтового конверта. Участвовать могли как профессиональные художники, так и любители, дизайнеры, студенты, выпускники творческих учебных заведений. Принимались индивидуальные и коллективные проекты. Конкурс направлен на популяризацию экологической модели поведения, раздельного сбора отходов, на продвижение осознанного потребления, без которого невозможно представить достижение целей нацпроекта „Экология“. К 2030 году мы должны научиться сортировать все твердые коммунальные отходы (ТКО), а объемы захоронения на полигонах снизить до 50%», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Организаторы получили 338 заявок на участие в конкурсе из 65 регионов РФ. Художественный совет конкурса, состоящий из художников, имеющих большой опыт работы с почтовой миниатюрой, академиков Российской академии художеств и членов Союза художников России, представителей филателистического сообщества России, руководства АО «Марка» и ППК РЭО, определил победителя в номинации «Марка»: — Громова Ксения Алексеевна, 25 лет, г. Москва, «Любимая планета».

В номинации «Изображение для почтового конверта» наибольшее количество голосов и одобрение художественного совета получила работа Куликовой Анны Владимировны, 35 лет, г. Москва, «Разделяя — сохраняй!».

Частыми сюжетами в произведениях конкурсантов стали актуальные обобщенные образы, демонстрирующие позитивное влияние на жизнь граждан Российской Федерации, действий государства в рамках Национального проекта экология по охране окружающей среды: утилизация и переработка отходов, ликвидация свалок, сохранение лесов и водоемов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и экологического воспитания, сохранение биологического разнообразия, понятные каждому гражданину нашей страны и гражданам других стран. «После финальной доработки, на основе эскизов победителей АО „Марка“ выпустит государственные знаки почтовой оплаты — почтовую марку и маркированный конверт, которые разойдутся по всей стране, популяризируя тему экологического поведения среди граждан нашей страны», — сообщил генеральный директор АО «Марка» Артем Адибеков. В конце 2022 года почтовые марки войдут в обращение и поступят в продажу в сеть филателистических салонов «Коллекционер» и почтовые отделения и по всей стране.

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