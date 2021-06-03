Названы победители первого в стране хакатона в сфере обращения с ТКО

Российский экологический оператор (РЭО) подвел итоги первого хакатона в сфере обращения с отходами «Построение 3D-модели полигона» и назвал победителей. Программисты создавали 3D-модель полигона, лучшие разработки будут применять в отрасли, сообщили в компании.

В номинации «Лучшая разработка Хакатона» победу одержала команда № 3 ООО «Инфратех». Конкурсанты разработали программный продукт за четыре дня онлайн-хакатона.

Победителем в номинации «Лучший программный продукт» стала команда № 4 (Skyeer). Специалисты представили готовый программный продукт, который может быть использован для выполнения задач в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

«Существует проблема недостатка достоверных данных об остаточной вместимости полигонов и об объемах накопленных отходов на таких площадках. Два десятка команд программистов на хакатоне РЭО искали подходы к ее решению, они использовали съемки, сделанные с дронов. Лучшие практики мы обязательно будем внедрять и применять при решении задач, связанных со сферой обращения с твердыми коммунальными отходами. Цифровизация отрасли обращения с отходами — неотъемлемый элемент реформы», — сказал генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

В хакатоне «Построение 3D-модели полигона» участвовали 67 IT-специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Кемерова, Екатеринбурга и Краснодара. Они должны были на основе съемок с дронов создать 3D-модель полигона и определить его характеристики, а затем все это визуализировать. Работы оценивало экспертное жюри, в состав которого вошли представители РЭО, Сбера, «Яндекса», «Большой тройки» и «ТКО-Информ».

Российский экологический оператор также представил на ПМЭФ «Зеленый рейтинг», который позволит оценивать работу регоператоров и местных властей в сфере обращения с отходами. Кроме того, компания объявила о создании нового экологического конкурса, в нем участие смогут принять бренды и общественники.