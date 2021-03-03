Названы неблагоприятные дни для посадки овощей

Стали известны неблагоприятные дни для работы в огороде. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

За неделю до Вербного воскресенья и в этот день не стоит сажать картошку, свеклу, морковь и остальные корнеплоды. Велик риск, что они испортятся.

Не стоит также заниматься огородом 7 апреля — на Благовещенье и на 51 день после Пасхи. До Троицы лучше не сажать редьку и репу. Кроме того, не нужно сеять овощи, если днем видна луна.

Считается, что ранние овощи лучше всего сажать через три недели после того, как зацвела мать-и-мачеха. До этого нужно полностью подготовить грядки.

При посадке остальных овощей также нужно обращать внимание на различные растения. При цветении черемухи и бузины пора сажать картошку. Если появился цвет на орешнике и осине, значит, пора замочить семена морковки и через пять дней отправить их в землю. Редиску и раннюю капусту лучше всего сажать, когда на иве появятся «барашки».

Репчатый лук идеально высаживать 5 мая. Для огурцов благоприятный период с 27 мая по 2 июня.