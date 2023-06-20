Экология 20 июня 2023, 13:38 Названы места строительства КПО в ДНР

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В ДНР утверждена территориальная схема обращения с ТКО

Правительство Донецкой народной республики утвердило 8 июня территориальную схему обращения с отходами, разработанную совместно с Российским экологическим оператором. Она предполагает строительство трех комплексов, чья мощность позволит обрабатывать все твердые коммунальные отходы (ТКО) Республики.

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«Утверждена территориальная схема, согласно которой на территории ДНР в 2026–2028 годах предусматривается создание трех комплексов по обращению с ТКО в Шахтерском муниципальном округе, городских округах Мариуполь и Макеевка.

Терсхема разработана до 2030 года и в указанный период должна способствовать достижению ключевых показателей отрасли обращения с ТКО, отраженных в Указе Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Разработка проводилась в рамках подписанной между РЭО и Правительством ДНР дорожной карты, направленной на формирование комплексной системы обращения с отходами и внедрению мер, способствующих эффективному обращению с ТКО и обеспечению рационального использования ресурсов.

«Моделирование и последующая визуализация системы обращения с отходами при разработке территориальной схемы обращения с отходами ДНР осуществлялась с использованием программного обеспечения, разработанного РЭО. Данное П О является частью электронной модели терсхемы ДНР», — отметил заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин.