Названы лучшие удобрения для подкормки кабачков

Правильная подкормка кабачков позволит увеличить их количество и размеры. Это нужно делать во время роста плодов и соблюдать баланс. «Утро.ру» назвало два способа, которые помогут дачника увеличить свой урожай.

Если на кожице кабачка проступят линии и штрихи это означает, что растению не хватает бора. Если же они испытывают недостаток калия, то у них образуется шарообразный кончик.

Для подкормки овощей можно использовать воду, разбавленную бором и суперфосфатом. Этим раствором нужно удобрять кабачки после поливки. Также подойдет зеленый настой, сделанный на основе измельченной травы без семян с добавлением древесной золы.