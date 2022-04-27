Названы лидеры среди федокругов в государственно-частном партнерстве в сфере ТКО

Регионы Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов оказались самыми активными в подготовке проектов по созданию объектов обращения с отходами на основе концессионных соглашений. При этом в УФО проекты на основе концессий уже активно реализуются. Часть сделок в рамках государственно-частного партнерства, по которому концессионер не только создает объект, но еще его эксплуатирует, заключается при финансировании Российского экологического оператора.

«По подсчетам РЭО, концессия формирует на 1 рубль инвестиций 1,65 рубля налогов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. Создание всех объектов, необходимых по федеральному проекту, создаст около 50 тысяч рабочих мест (как с высокой, так и низкой квалификацией) и позволит обеспечить работой все категории граждан. Как только мы получаем информацию о намерении в реализации инвестиционного проекта по концессии от регионов, то все заинтересованы, чтобы концессионер получил финансирование со стороны РЭО. Существует возможность финансирования инвестиционных проектов и концессий за счет средств от размещения облигаций ППК. По каким-то инвестпроектам уже построены объекты, существует действующий кредит на их создание, и такие проекты могут быть рефинансированы ППК. Полагаем, что эта мера будет очень востребована. Многие регионы заключили кредитные соглашения, в которых прописана плавающая кредитная ставка, привязанная к ключевой. Сейчас ставка выросла, а в тарифах это не отражено. Следовательно, это создает риски для инвесторов. Механизм рефинансирования также предусмотрен при использовании средств от размещения облигаций. Когда мы финансируем проект, замещая банковское финансирование, мы сокращаем риски его вступления в критическую фазу. Это возможность рефинансирования ранее выданного кредита для оптимизации тарифных последствий и недопущения риска для реализации проекта», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Активно в сфере концессий работает УФО, где только в одном регионе — Курганской области — пока не заключена концессия, отметил Буцаев. В РЭО рассчитывают, что в мае–июне произойдет подача частной концессионной инициативы в областное правительство. Уже заключено пять концессионных соглашений в Ханты-Мансийском автономном округе и планируется заключение еще двух, сейчас идет проектирование объектов в рамках заключенных концессий, этот регион работает достаточно системно, указали в РЭО. Концессии также заключены Челябинской, Тюменской и Свердловской областями. На Ямале схема реализации предполагает, что сначала регионом осуществляется проектирование объекта и после него заключается концессионное соглашение.

В Дальневосточном федеральном округе заключены соглашения в Магаданской и Сахалинской областях, Хабаровском и Приморском крае. Дорожные карты реализации инвестиционных проектов подписаны в Камчатском крае и Чукотском автоном округе и в ближайшее время будут подписаны с Республикой Бурятия и Забайкальским краем.

В Сибирском федеральном округе дорожные карты на реализацию концессионных соглашений подписаны со всеми регионами. Одна из крупнейших концессий заключена в Новосибирской области. РЭО ждет объявления концессионных конкурсов или частных концессионных инициатив от Хакасии, Томской и Омской областей. В Иркутской области планируются к заключению три концессионных соглашения, активно разрабатывает проект Республика Алтай. Тыва начинает финансирование проектных работ и позднее приступит к подготовке к заключению концессионного соглашения.

Среди регионов в СФО лидирует Кемеровская область, сказал Буцаев. Там уже создан объект для обеспечения нужд Новокузнецка и прилегающих муниципальных образований. В прошлом году была заключена концессия по созданию объекта для нужд Кемерова, сейчас проходит этап проектирования, РЭО ожидает от инвестора заявку на финансирование. Таким образом эти два объекта практически полностью закроют потребность региона в мощностях, отметил глава РЭО.

Ряд концессионных соглашений реализуется в Приволжском, Северо-Западном, Южном, Северо-Кавказском федеральном округах. В Саратовской,

Нижегородской областях и Чувашской Республике объекты по ряду концессий уже построены. Ожидается заключение концессионных соглашений Смоленской и Курской областями.

Концессия — форма государственно-частного партнерства, при котором инвестор создает или реконструирует объект государственной собственности за счет собственных или привлеченных средств взамен получения права эксплуатировать такой объект на возмездной основе, собирая доход в свою пользу на срок, определенный концессионными соглашением.