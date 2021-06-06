Названы города России, в которых воздух можно потрогать

Эковолонтеры, депутаты и общественники собрались в Ленинградской области на стратегической сессии «Экология», которая прошла под председательством главы партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева и секретаря Генсовета Андрея Турчака. Собравшиеся обсуждали включение в федеральный проект «Чистый воздух» всех российских городов.

Как стало известно изданию «Аргументы и факты», речь идет в основном об индустриальных мегаполисах. Сейчас в проект «Чистый воздух» входят только 12 городов страны.

«Абакан и Минусинск — это города, где воздух можно не только понюхать, но и увидеть, и даже потрогать. У нас часто не прилетают самолеты, потому что не могут сесть из-за плохой видимости. Мы не можем открыть форточки, потому что задохнешься», — объяснил координатор проекта в Хакасии Алексей Сметанин.

Дмитрий Медведев заявил, что проблему можно решить совместными усилиями.

«Я двумя руками за то, чтобы эту программу расширить. Очевидно, что это будет связано с нашими финансовыми возможностями — но и, тем не менее, с настойчивостью нашей экологической общественности», — отметил председатель партии.

На сессии также обсуждался вопрос оплаты вывоза твердых коммунальных отходов. Депутат от Самарской области Денис Волков предложил увязать ее с фактом накопления мусора. Эта мера может стимулировать россиян к раздельному сбору отходов.

Директор «Национальной ветеринарной палаты» Диана Насырова сообщила, что в регионах не хватает приютов для бездомных животных, так как им нужна помощь в оформлении документов. По ее мнению, ситуацию исправит разработка региональных программ.

Европейское статистическое агентство «Евростат» выяснило, что среднегодовая концентрация твердых мелких частиц в воздухе городов европейских стран в 10 раз превышает рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) значения.