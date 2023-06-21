Экология 21 июня 2023, 10:28 Названы федеральные округа-аутсайдеры реализации мусорной реформы

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62 субъекта РФ достигают все плановые показатели по обработке, утилизации и захоронению ТКО

Российский экологический оператор подвел итоги достижения показателей федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» по итогам 5 месяцев 2023 года в разрезе федеральных округов.

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«РЭО регулярно собирает данные от регионов в части объемов обработки, утилизации ТКО и мониторит достижение плановых показателей федерального проекта. По итогам мая 2023 года 23 субъекта Российской Федерации не достигают одного или нескольких из установленных плановых годовых значений показателей, характеризующих количество ТКО, направленных на обработку, утилизацию, захоронение», — сообщил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

По итогам 5 месяцев 2023 года к самым отстающим федеральным округам в части достижения годовых плановых значений показателей федерального проекта относятся Уральский и Южный федеральные округа — более 50% входящих в их состав регионов не достигают установленного плана. В Дальневосточном, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах не достигают плановых значений показателей порядка 30% субъектов Российской Федерации. На текущий момент только в Сибирском федеральном округе все регионы достигают плановые значения федерального проекта.

Как отметил заместитель генерального директора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов, к основным причинами недостижения показателей регионы относят сезонные отклонения, приостановку деятельности оборудования для проведения ремонтных работ, необходимость формирования товарных партий отходов для направления на утилизацию.

«РЭО на регулярной основе проводятся совещания с субъектами Российской Федерации по вопросам реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей федерального проекта, качества и своевременности предоставляемой отчетности, а также по рискам недостижения плановых значений показателей и принимаемых мерах для их нивелирования», — добавил Евгений Карелов.

Данные по доле обработки и захоронения ТКО используются для расчета показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов РФ, по результатам достижения которых ежегодно определяется итоговый рейтинг регионов и Правительством РФ распределяются гранты между субъектами.