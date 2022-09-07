Названы даты Российского экологического форума 2022 | 360°

Экология 07 сентября 2022, 13:30 Поделиться Telegram

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Viber Названы даты Российского экологического форума 2022

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Одно из главных отраслевых мероприятий года — Российский экологический форум (РЭФ) — состоится в 2022 году 10-11 октября. Его организатором выступает Российский экологический оператор.

На площадке РЭФ соберутся представители госаппарата, бизнеса, отраслевые специалисты, волонтеры и другие заинтересованные в вопросах экологии лица. В этом году регистрация на форум будет открыта для всех желающих. Основными темами форума станут зелёные финансы и устойчивое развитие, расширенная ответственность производителей (РОП), инвестиционные проекты в отрасли, реформа обращения с отходами. Участники обсудят промежуточные итоги реформы, найдут болевые точки, наметят пути решения существующих проблем.

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«Российский экологический форум — это новый уровень для обсуждения развития отрасли обращения с ТКО в России. На этой площадке мы можем открыто проговорить проблемы — и найти их решения, выявить пробелы в текущем состоянии отрасли — и обсудить, как и чем их заполнять; презентовать какие-то новые технологические решения, поговорить о развитии инвестиционной составляющей. Такой конструктивный диалог позволяет найти точки опоры между всеми участниками отрасли и, безусловно, скрепить и укрепить их», — сказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Напомним, в 2022 году форум пройдёт уже во второй раз. Главным событие прошлогоднего мероприятия стала пленарная сессия, в которой участвовали топ-спикеры отрасли: вице-премьер Виктория Абрамченко, глава Минприроды России Александр Козлов и генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

Более подробная информация о форуме на сайте.

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