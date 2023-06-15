Экология 15 июня 2023, 12:24 Названы авторы нейросети-победителя хакатона «Лидеры цифровой трансформации»

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Лучшее решение помогает находить нарушения на мусорных полигонах с помощью искусственного интеллекта в десятки раз быстрее человека

Команда Silk road стала победителем, а Mset и SR Data призерами хакатона «Лидеры цифровой трансформации» за выполнение задачи по разработке нейросети, выявляющей нарушения на мусорных полигонах. Автором задачи стал Российский экологический оператор, выступивший также партнером хакатона.

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«Цифровизация и технологии имеют особое значение для экологии, ведь чем раньше мы найдем и начнем применять эффективные методы в сфере охраны окружающей среды, тем больше сохраним природу нашей страны и планеты в целом. Благодаря новым технологиям мы уже научились формировать модели старых и действующих полигонов, а значит, сокращать время обследования. Еще один шаг в этом направлении — хакатон, организованный совместно с Москвой, позволивший выявить разработки для автоматического выявления нарушений на полигонах. Поиск нарушений по фотографии занимает до 1 минуты! Спасибо всем командам, принявшим участие, и мои поздравления победителям», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Победителями хакатона в сфере ТКО стали:

1 место — Silk road;

2 место — Mset;

3 место — SR Data.

В состязании также приняли участие команды:

4 место — Trash_Leadders;

5 место — Tracktice;

6 место — FDB;

7 место — Ikanam;

8 место — Nppk32;

9 место — Югософт;

10 место — Пчеловейник.

Участники разработали вэб-приложение, использующее нейросеть, которая ищет на фотографиях полигонов нарушения. В приложении после заполнения всех данных по полигону и загрузки фото появляется кнопка «Найти нарушения». После ее нажатия начинается автоматический поиск нарушений на фотографиях. Далее высвечивается весь список нарушений со статусами «Нарушение найдено» или «Нарушение не найдено». Для выявления нарушений используются фотографии, сделанные при помощи БПЛА в рамках проекта РЭО по облету полигонов.

«На решение нашей задачи было привлечено 10 сильных талантливых команд. Командам предстояло разработать и обучить нейросеть выявлять нарушения на объектах размещения твердых коммунальных отходов, находить несанкционированные навалы отходов (свалки) на основе фотоснимков, сделанных беспилотниками, и открытых источников. У авторов лучших разработок появилась возможность их реального применения в сфере ТКО, для использования на федеральном уровне решения будут дорабатываться, но главное, что впоследствии все это позволит предотвратить ухудшение экологической ситуации», — отметил заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

«Мы как Ассоциация впервые были привлечены к участию в хакатон Правительства Москвы в статусе эксперта по решению задачи от Российского экологического оператора. Наша цель была оценить предлагаемые решения с точки зрения практики, соответствия нынешней картине в регионах РФ, так как в составе нашей Ассоциации представители более 65 регионов. Видим разницу подходов и приоритетов команд. Это позитивный результат, так как создаёт резервные направления — если одно решение „не взлетит“, у другого участника есть другое „магистральное“ предложение. Участники выдержали длинный марафон, несколько сессий вопросов и ответов. Это позволило молодым, интересным командам освоить основы отраслевого регулирования, оформления сопровождающей документации и получить навыки презентаций и питч-сессий. Опыт правительства Москвы оцениваем как крайне удачный. Если другие регионы возьмут на вооружение — будем поддерживать», — отметила глава Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова.

В конкурсе могли участвовать специалисты из ИТ-сферы в возрасте от 18 лет со всего мира. Призовой фонд составляет 42 млн рублей, первое место — 1 миллион рублей, второе — 600 тысяч рублей, третье — 400 тысяч рублей.