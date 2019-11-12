Названы 16 регионов России, где есть проблемы с вывозом ТКО

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин озвучил 16 регионов страны, где хуже всего обстоит дело с вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО). Среди них оказались Красноярский край, Новгородская и Магаданская области.

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Также в этот список вошли Алтайский край и Республика Алтай, Вологодская область, Кабардино-Балкарская Республика, Курская область, Новосибирская область, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия, Республика Тыва, Томская и Челябинская области.

Данная информация представлена на официальном сайте ведомства. В связи со сложившейся ситуацией Кобылкин направил губернаторам и главам названных субъектов РФ предупреждения.

Он попросил их не допускать остановки вывоза ТКО из-за региональных операторов. Кроме того, глава Минприроды высказался о проблеме с вывозом мусора из Бийска, где власти ввели режим ЧС.

«Поручил публично-правовой компании „Российский экологический оператор“ совместно с Росприроднадзором разобраться в ситуации с полигонами и проверить действующий полигон, который отказывается работать на условиях реформы», — заявил Кобылкин.

Он также отметил, что в работу по этому вопросу должны включиться как муниципальные, так и региональные службы. Ведь несколько дней бездействия могут закончиться «мусорным коллапсом».