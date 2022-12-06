Экология 06 декабря 2022, 05:00 Названа возможная причина гибели краснокнижных тюленей в Каспийском море Океанолог Мухаметов: причиной гибели тюленей в Каспийском море мог стать выброс метана Unsplash

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Выброс метана мог привести к гибели тысяч краснокнижных тюленей в Каспийском море. Такое предположение в разговоре с РИА «Новости» сделал старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ Сергей Мухаметов.

По его словам, выброс метана мог произойти из-за сейсмической активности. Если бы в море попали химикаты или другие вредные вещества, то погибли бы не только тюлени. В этом случае на берег выбросило бы и мертвую рыбу. Наиболее вероятной причиной Мухаметов назвал природную — тюлени задохнулись из-за метана.

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Ранее разобраться с гибелью краснокнижных тюленей пообещала комиссия по экологическим правам Совета по правам человека при президенте РФ.

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Северо-Кавказское территориальное управление Росрыболовства 3 декабря сообщило, что на берегу Каспийского моря нашли 650 мертвых тюленей. За сутки их количество выросло до 2,5 тысячи особей. Ни у одной из них не нашли следов насильственной смерти. Версию о токсическом отравлении животных уже исключили. Пока расследование рабочей группы продолжается.