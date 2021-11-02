Названа причина запаха гари в Москве и Подмосковье

Погодные условия и сжигание мусора и порубочных остатков на территории лесного фонда привели к появлению запаха гари в московском регионе. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Поступают обращения с жалобами на дым и запах гари в воздухе в Москве и Подмосковье», — заявил собеседник агентства.

По предварительным причинам, появление запаха вызвано сжиганием мусора и порубочных остатков. Кроме того, повлияла погода: в Москве и Подмосковье повышенная влажность, ветра нет.

Представитель экстренных служб добавил, что за прошедшие сутки в Московской области зафиксировано порядка 30 термических точек, в том числе пал сухой травы, сжигание порубочных остатков, горение мусора.

Московский регион вечером 1 ноября окутал густой туман. Видимость не превышает 700 метров. Из-за погоды отменены более 100 рейсов в столичных аэропортах.

Синоптики пообещали, что туман должен рассеяться до 11:00. Однако позже прогноз изменился: в МЧС заявили, что такая погода сохранится до 14:00 или 15:00. Об этом написал ТАСС. Водителям посоветовали быть крайне внимательными на дороге из-за плохой видимости.