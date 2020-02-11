Названа причина преждевременных смертей среди жителей мегаполисов

Воздух в большинстве крупных городов признали токсичным. Он вреден для людей, животных и растений из-за превышения норм по приземному озону. Этот газ смертельно опасен для всего живого.

Исследователи из группы «Климатические изменения и здоровье» нашли связь между показателями смертности и факторами окружающей среды, в том числе параметрами погоды и загрязнением воздуха на уровне городов. Их выводы опубликовал журнал The BMJ.

В своей работе ученые учли среднесуточные уровни озона, объем твердых частиц в воздухе, температуру, относительную влажность и количество смертей в сутки. Оказалось, что порядка 80% горожан во всем мире испытывают на себе влияние приземного озона. Его уровень в воздухе превышает установленное ВОЗ пороговое значение.

Специалисты рассмотрели свыше 45,1 миллиона случаев смертей. Анализ показал, что при увеличении концентрации озона в среднем на 0,01 миллиграмма на кубический метр даже на один-два дня риск преждевременной смерти увеличивается. Причем речь идет о 18%.

По мнению ученых, дополнительных смертей можно было бы избежать при внедрении в странах строгих стандартов качества воздуха.

Показатели смертности росли вместе с увеличением содержания приземного озона даже в том случае, когда его концентрация находилась ниже нормативов ВОЗ. Авторы исследования назвали это серьезным сигналом к тому, чтобы существующие нормы ужесточить и ввести более строгие ограничения городских выбросов.

Ученые проанализировали данные по 406 городам из 20 стран с перекрывающимися периодами между 1985 и 2015 годами.

Приземный, или тропосферный, озон является главным компонентом городского смога. Этот мощный окислитель участвует во многих реакциях, при которых образуются свободные радикалы кислорода. Сильный смог обычно характерен для солнечной и безветренной погоды — из-за фотохимических реакций загрязняющих веществ на солнце.

В Национальной академии наук США отметили, что приземный озон обладает общетоксическим и раздражающим воздействием на человеческий организм. Из-за него могут происходить различные мутации и накапливаются канцерогены. Газ будет причиной преждевременной смерти, если каждый день находится там, где его норма превышена.