Названа причина появления смерча в Тверской области

Смерч, который пронесся по Тверской области 2 августа, образовался на фоне температурного контраста и высокой скорости перемещения атмосферного фронта. Об этом Lenta.ru рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам собеседника, подобные погодные явления — это редкость для средней полосы России, однако время от времени они случаются при стечении определенных обстоятельств.

«Большие температурные контрасты, мощные кучево-дождевые облака, высокая скорость перемещения атмосферного фронта — все это вкупе дает такое погодное явление», — объяснил Леус.

Синоптик отметил, что ураганом вчерашний смерч в Тверской области назвать нельзя, так как скорость ветра, по его словам, достигала 19 метров в секунду. При урагане дует со скоростью более 33 метров в секунду. Он пояснил, что при прохождении холодного атмосферного фронта, который связан с вышедшим на северо-запад страны циклоном, образовались мощные кучево-дождевые облака. Они и стали причиной сильных ливней, гроз и шквалистого ветра.

Накануне в Тверской области прошла сильная гроза с порывистым ветром. Жертвами непогоды стали три человека. Восемь местных жителей получили травмы. Ветер повалил около сотни деревьев.