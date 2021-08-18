Названа одна из причин выброса сероводорода в Челябинске

Выброс сероводорода в Металлургическом районе Челябинска произошел из-за прорыва коллектора в районе водоканала. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии региона.

«В ходе рейдовых мероприятий в Металлургическом районе Челябинска сотрудники министерства выявили прорыв опорного коллектора в районе предприятия МУП ПОВВ (водоканал — прим. ред.). В результате коммунальной аварии произошло затопление территории фекальными стоками, что и было одной из причин возникновения неприятного запаха и сероводорода», — рассказали в ведомстве.

Ночью 18 августа в районе очистных сооружений в Металлургическом районе Челябинска произошел мощный выброс сероводорода. Его зафиксировал Центр экологического мониторинга. Предельно допустимая концентрация этого зловонного газа была превышена в 29,8 раза. Сейчас ситуация пришла в норму.

Происшествием заинтересовались в прокуратуре. Специалисты надзорного ведомства проверят обстоятельства ЧП. Заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков пообещал наказать виновных в случившемся.