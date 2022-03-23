Названа необходимая доля вторсырья в сельском хозяйстве и строительстве

Доля вторичного сырья к 2030 году должна достигнуть 50% в сельском хозяйстве и 40% — в строительной отрасли. Как сообщил директор по технологиям, руководитель департамента развития технологий, инфраструктуры обращения с отходами и службы технического заказчика ППК РЭО Олег Шияновский на конференции Wasma, такие показатели заложены в федеральный проект «Экономика замкнутого цикла».

«Более семи миллиардов отходов образуется в Российской Федерации, твердые коммунальные отходы — небольшая часть. Экономика замкнутого цикла предполагает разработку отраслевых программ, которые могли бы вовлечь в различные отрасли как можно больше отходов, стимулировать их использовать и позволили бы достичь целевых показателей 2030 года: до 50% вторсырья — в сельском хозяйстве, до 40% — в строительстве и 34% — в промышленности. Задача РЭО — собрать в этом проекте воедино все технологии, которые можно внедрить в России для выполнения целей из федпроекта. А именно сделать так, чтобы отходы становились реальными вторичными ресурсами, возвращались в оборот и были востребованными», — сказал Олег Шияновский на сессии «Управление промышленными отходами: перспективные отраслевые решения вовлечения вторичного сырья в оборот».

По словам руководителя проекта Блока устойчивого развития ППК РЭО Владимира Марьева, данные программы находятся в стадии разработки, на круглом столе планируется согласовать позиции министерств, бизнеса и регулятора по вовлечению промышленных отходов в хозяйственный оборот в соответствии с целевыми показателями. «Термин экономика замкнутого цикла перешел в практическую плоскость после утверждения 42 инициатив Правительства РФ. Уже есть федеральный проект, чьей основой является управление промышленными отходами и отходами производства, так как раньше мы больше говорили о твердых коммунальных отходах», — сказал Марьев.

Заместитель руководителя департамента — начальника отдела технологий применения ВМР в отраслях промышленности Департамента экономики замкнутого цикла ППК РЭО Светлана Грошева обратила внимание на важность сертификации продукции, произведенной из вторичных ресурсов.

«Все планирование нацелено на краткосрочную и долгосрочную перспективы. Базируется это на совершенствовании нормативного регулирования. Произведенная из вторичных ресурсов продукция должна быть как-то сертифицирована, чтобы было подтверждено ее качество. Поэтому важно разработать систему стандартизации и сертификации такой продукции», — сказала она.