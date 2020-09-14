Названа дата закрытия полигона ТКО «Лесная» в Серпухове

Начиная с 25 декабря полигон прекратит свою работу. Но на месте продолжится эксплуатация системы дегазации, а также сбора и очистки фильтрата, который накопился в теле полигона. Все работы проводятся в рамках подготовки для рекультивации.

Еще один полигон городского округа Серпухов — «Сьяново» — также ждет рекультивация. Сейчас идут процедуры для определения подрядчика, который проведет эти работы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев уже заявлял, что к 1 января 2021 года в регионе не останется ни одного действующего мусорного полигона.

«Экология — это национальный проект президента. Все жители активны, все хотят жить в чистоте, чтобы ничего не дымило и не распространяло посторонние запахи. Мы постараемся результативно продолжать эту работу», — заявил Андрей Воробьев.

Все действующие полигоны Подмосковья попадут под рекультивацию. На месте некоторых из них появятся современные комплексы по переработке отходов, а на месте других могут организовать рекреационные зоны.